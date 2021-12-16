Штам коронавірусу «Омікрон» розмножується у бронхах приблизно в 70 разів швидше, ніж його попередник – штам «Дельта». Про це повідомляє агенція Reuters.

Науковці впевнені, що така властивість «Омікрону» може призвести до легшої передачі інфекції. Водночас, у легенях новий варіант розмножується в 10 разів повільніше, що може бути індикатором менш тяжкого перебігу захворювання.

Зазначається, що початкові дані були отримані в результаті експериментів з використанням зразків легеневої тканини, взятих у пацієнтів під час операції. Офіційний звіт про результати перебуває на експертній оцінці для публікації та не був випущений дослідною групою.

Керівник дослідження доктор Майкл Чан Чивай сказав, що результат слід інтерпретувати з обережністю, адже тяжкість захворювання визначається не тільки реплікацією вірусу, а й імунною відповіддю кожної людини. За його словами, заражаючи набагато більше людей, дуже заразний вірус може спричинити більш серйозне захворювання та смерть, навіть якщо сам вірус може бути менш патогенним.

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу. За даними вчених, новий варіант Covid-19 має дуже велику кількість мутацій – 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте в статті ZAXID.NET.