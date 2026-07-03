Швеція переходить на українську транслітерацію

Уряд Швеції офіційно відмовився від російської транслітерації українських географічних назв. У комунікаціях країни розпочнуть використовувати українську версію, у четвер, 2 липня, повідомили у пресслужбі МЗС України.

Відтепер урядові установи та дипломатична служба Швеції використовуватимуть український стандарт Kyjiv/Kyiv, замість російського Kiev. Також назву Odessa замінять на Odesa та Donbas замість Donbass.

«Назви – це не просто слова. Вони несуть у собі історію, ідентичність і право народу на самовизначення», – зазначила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер-Стенергард.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що українські міста мають мати власні назви замість версій російського походження, «нав’язаних через століття імперського панування».

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Варіант Kyiv український уряд затвердив ще у 1995 році, щоб посилити державний сувернітет України. Тоді транслітерацію Kiev назвали радянським колоніальним пережитком, який пропагує Росія. У 2018 році для посилення дерусифікації та утвердження українського суверенітету на міжнародній арені МЗС України розпочало кампанію #KyivNotKiev. Ініціатива створена з метою заохочення англомовних медіа та інших організацій почати використовувати для англійської транслітерації міста Києва назву Kyiv.

Уже в червні 2019 року Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі. Після початку кампанії українську назву почали використовувати BBC, The Guardian, Associated Press, The Wall Street Journal, The Globe and Mail, The Washington Post, Financial Times, The Economist, The Daily Telegraph, The New York Times.

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Нагадаємо, у грудні 2025 року Генасамблея ООН ухвалила зміну транслітерації назви «Чорнобиль» – Chornobyl замість зросійщеного варіанту Chernobyl. Проти документа виступила Росія, Китай та США. Сполучені Штати пояснили рішення голосувати проти української резолюції тим, що документ містить пункти, які несумісні з національним суверенітетом та суперечать інтересам країни.