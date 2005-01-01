Швеція запровадила екологічний податок на авіаквитки

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 13:191730

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Швеція запровадила екологічний податок на авіаквитки
фото Reuters
Податок ввели для зменшення впливу повітряних перевезень на клімат

У неділю, 1 квітня, Швеція запровадила екологічний податок при продажі авіаквитків. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що цей податок стягується майже з усіх пасажирів і має на меті зменшення впливу повітряних перевезень на клімат.

«Метою податку є мінімізація викидів вуглецю, до яких призвело радикальне збільшення авіаперевезень», - заявила міністр клімату, представниця Зелених Ізабелла Ловін.

Податок додаватиметься до ціни квитка на всі рейси, що відправляються з усіх аеропортів Швеції. Він складає від 60 до 400 крон (від 185-ти до до 1241 грн) залежно від місця призначення. Податок стягуватиметься з усіх пасажирів, окрім дітей до двох років, екіпажів літаків, пасажирів, які зупиняються на території Швеції, не змінюючи літаків, а в деяких випадках - і транзитних пасажирів.

Згідно з опитуванням, опублікованим 25 березня Dagens Nyheter, 53 відсотки шведів висловились на користь нового податку. Однак опозиційна партія «Центр» критикувала запровадження цього збору, закликаючи зобов'язати авіакомпанії використовувати біопаливо.

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