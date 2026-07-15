Мі-28 призначений для знищення бронетехніки

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 під час польоту над Бєлгородською областю. Операцію провели пілоти 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог». Про це у середу, 15 липня, повідомили на сторінці СБС.

Ураження відбулося 15 липня на території Бєлгородської області. Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді уточнив, що гелікоптер атакували близько 10:00 поблизу населеного пункту Вязове. Він також оприлюднив відео моменту ураження.

У СБС зазначили, що Мі-28 «Нічний мисливець» є ударним гелікоптером, призначеним для знищення бронетехніки, живої сили та низькошвидкісних повітряних цілей. Машина має броньовану кабіну екіпажу, що дозволяє діяти в умовах інтенсивного вогневого впливу. Орієнтовна вартість такого гелікоптера становить близько 18 млн доларів.

У війську наголосили, що ураження гелікоптера FPV-дроном є технічно складним завданням, адже повітряна ціль рухається з великою швидкістю, постійно змінює курс і висоту польоту. Виконання такого перехоплення на території противника додатково ускладнюється дією російських засобів протидії та обмеженим часом на виявлення, супровід і атаку цілі.

Нагадаємо, 8 липня російська авіація втратила один з найновіших і найкращих винищувачів-бомбардувальників Су-35. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, перехоплення повітряних цілей, а також завдання ударів по наземних і морських об’єктах.