Російський винищувач-бомбардувальник Су-35

Українські військові збили ще один російський бойовий літак, який ворог використовував для атак по Україні. Про це повідомило командування Повітряних сил в середу, 8 липня.

«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! Слава Україні! Далі буде!» – ідеться в повідомленні.

Згодом військові повідомили, що російська авіація втратила один з найновіших і найкращих винищувачів-бомбардувальників Су-35. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, перехоплення повітряних цілей, а також завдання ударів по наземних і морських об’єктах.

Телеграм-канал «Соняшник», пов’язаний з українською авіацією, повідомив, що літак збили українські військові.

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Російський військкор Fighterbomber заявив, що екіпаж літака залишився живий. За його словами, російський винищувач нібито атакували ЗРК Patriot та трьома винищувачами F-16.

Як повідомляв ZAXID.NET, бійці ГУР знищили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі «Бельбек» в анексованому Криму. Також під удар потрапила ворожа аеродромна пускова установка.