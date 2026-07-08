Повітряні сили збили російський багатоцільовий винищувач Cу-35
Ворожий літак збили на східному напрямку
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Українські військові збили ще один російський бойовий літак, який ворог використовував для атак по Україні. Про це повідомило командування Повітряних сил в середу, 8 липня.
«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! Слава Україні! Далі буде!» – ідеться в повідомленні.
Згодом військові повідомили, що російська авіація втратила один з найновіших і найкращих винищувачів-бомбардувальників Су-35. Літак призначений для завоювання переваги в повітрі, перехоплення повітряних цілей, а також завдання ударів по наземних і морських об’єктах.
Телеграм-канал «Соняшник», пов’язаний з українською авіацією, повідомив, що літак збили українські військові.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Російський військкор Fighterbomber заявив, що екіпаж літака залишився живий. За його словами, російський винищувач нібито атакували ЗРК Patriot та трьома винищувачами F-16.
Як повідомляв ZAXID.NET, бійці ГУР знищили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі «Бельбек» в анексованому Криму. Також під удар потрапила ворожа аеродромна пускова установка.