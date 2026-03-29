Українські дрони уразили одразу три РСЗВ

У ніч на неділю, 29 березня, оператори Сил безпілотних систем знищили відразу три російські реактивні системи залпового вогню, розміщені у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Військовослужбовець оприлюднив відео, на якому видно ураження ворожих РСЗВ. На кадрах видно установки, які стоять серед будівель у населеному пункті Совхозне у Криму. Також на відео видно загоряння на місцях, де стояли РСЗВ.

За даними СБС, українській військові знищили три РСЗВ 300 мм «Смерч» або «Торнадо», а також самохідну транспортно-заряджальну машину до них. За знищення російської техніки відповідали пілоти 1-го окремого центру СБС.

Крім того, українські військові уразили цистерни з російським паливом поблизу селища Новосвітлівка у Луганській області. На відео видно великий стовп вогню та диму, який йде зі знищених цистерн.

Нагадаємо, напередодні СБС завдали ударів по місцю пусків російських ударних дронів. Українські дрони атакували екіпаж БпЛА прямо під час пусків.