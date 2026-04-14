НРК за три місяці виконали на фронті понад 22 тис. місій

Бійці Сил оборони України вперше від початку повномасштабної війни захопили ворожу позицію за допомогою лише дронів та наземних роботизованих комплексів (НРК). Про це ввечері 13 квітня повідомив президент Володимир Зеленський з нагоди Дня зброяра.

«Уперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято лише безпілотними платформами – наземними роботизованими комплексами (НРК) і дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти й без втрат з нашого боку», – сказав він.

Президент не уточнив, на якому напрямку та коли відбулося захоплення росіян.

За його словами, протягом останніх трьох місяців українські НРК виконали на фронті більш як 22 тис. місій, чим зберегли життя воїнів. Ідеться про такі НРК, як «Ратель», «Терміт», «Ардал», «Рись», «Змій», «Протектор», «Воля» та інші.

Як повідомляв ZAXID.NET, двоє бійців 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла взяли в полон вісьмох російських військових, які ховались у бліндажі. Полонених окупантів евакуювали у тил, вони поповнять обмінний фонд.