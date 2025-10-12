Українські захисники у звільнених від росіян Малих Щербаках

Українські військові звільнили села Малі Щербаки, Щербаки та прилеглі території на Запорізькому напрямку. Про це 12 жовтня повідомили пресслужба 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» та керівник управління штурмовими підрозділами ЗСУ Валентин Манько.

Український прапор над Малими Щербаками встановили підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» спільно з побратимами з 33-го окремого штурмового полку.

Командувач штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько поділився відео зачистки Малих Щербаків.

Манько також повідомив, що бійці провели вдалу контрнаступальну спецоперацію, у результаті якої вдалось звільнити не лише Малі Щербаки, а ще й Щербаки, прилеглі території й частково Степове.

«Ми просунулись майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту. Операція продовжується. Приморське, Степногірськ, Плавні й частково Камʼянське так і тримаємо під нашим контролем», – зазначив Манько.

