Знищений російський безпілотник

Російські окупанти запустили по Україні п’ять іранських дронів-камікадзе в ніч проти понеділка, 18 грудня. Усі їх знищили сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали безпілотники з Приморсько-Ахтарська, території РФ.

Мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України їх збили в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Напередодні вночі ППО знищила 20 шахедів та керовану авіаційну ракету Х-59. Один із дронів вибухнув на Одещині, впавши на житловий будинок, внаслідок чого загинула людина.