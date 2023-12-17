ГУР повідомив про бойове зіткнення на кордоні Бєлгородської області, у селі Тєрєбрєно

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про бойові зіткнення поблизу населеного пункту Тєрєбрєно у Бєлгородській області Росії. У них взяли участь «противники кремлівського режиму», повідомило в Telegram ГУР МО України.

Як розповіли у відомстві, під час атаки знищили взводний опорний пункт російських військ. У ГУР напад на позиції підрозділів російської армії назвали «несподіваним».

Він, кажуть у відомстві, викликав «панічну» реакцію серед особового складу місцевого гарнізону.

«Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах», – додали в розвідці.

Зазначимо, що сьогодні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про стрілецький бій на околиці села Тєрєбрєно. Постраждалих серед цивільних начебто немає.

За даними телеграм-каналу «База», бій почався близько 11 ранку за місцевим часом. У Теребрено, розташованому біля кордону з Україною, живуть близько 200 людей. Повідомлялося, що жителі ховалися в укриттях.

Доповнено. Легіон «Свобода Росії» взяв на себе відповідальність за атаку на опорний пункт російських військ у Бєлгородській області.

«Доповідаємо: штурмові групи Легіону виконали всі поставлені завдання і успішно повернулися на територію України. У пропагандистів в будь-якій незрозумілій ситуації «втрат немає», – повідомили вони.

За інформацією бійців, 17 грудня їхні штурмові загони зайшли в Білгородську область, знищили взводний опорний пункт «путінських» військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і повернулися:

«Дорогою назад залишили цікавий пазл ... «фахівцям» путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. А всім язикам кремля, які пишуть про «українську ДРГ» ще раз (для тупих пояснюємо): ми – російські добровольці. І ми маємо право приходити додому в будь-який час. Тим більше з благою метою», – повідомили вони.

Крім того, 17 грудня низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомили, що сьогоднішня атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області – це спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних Сил України.