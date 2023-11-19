Знищений російський безпілотник

У ніч на 19 листопада 2023 року Силами протиповітряної оборони було знищено 15 з 20 дронів, якими росіяни атакували Україну. Про це повідомила прес-служба відомства у Telegram.

Як повідомляється, окупанти атакували Україну з Курської області РФ. Було зафіксовано пуски 20 дронів.

«В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.

інфографік Повітряних сил ЗСУ

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в місті не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань, хоча дані оперативних зведень ще уточнюватимуться.

БпЛА ворога були запущені багатьма групами і заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

«Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів. Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей», – йдеться у повідомленні.

Згодом у відомстві уточнили, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Усі екстрені служби та оперативні групи задіяні і працюють над фіксацією та усуненням наслідків атаки.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що уламками збитого безпілотника пошкоджено п'ять будинків, постраждалих немає.

«Ніч із тривогою в понад 4 години. Ворог влаштував черговий терор із повітря. За попередніми даними, наші оборонці мінуснули в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА», – йдеться у дописі.

Зауважимо, що це вже четверту ніч поспіль росіяни масово атакують Україну дронами-камікадзе. Зокрема, попередньої ночі сили протиповітряної оборони збили 29 безпілотників.