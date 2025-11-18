На Тернопільщині синоптики попередили про погіршення погодних умов
Через сильний вітер 23 населених пункти залишилося без електрики
Синоптики Тернопільщини прогнозують поступове зниження температури, сильний вітер та мороз. Через похолодання та пориви вітру вночі з 17 на 18 листопада без електропостачання залишилося 3447 споживачів. Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.
У 23 населених пунктах наразі працюють аварійні бригади, які відновлюють електропостачання. Однак синоптики Тернопільщини попереджають про ускладнення погодних умов. Зокрема, 18 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликі опади – дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура по області впродовж доби 0-5° тепла, по Тернополю вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.
У середу, 19 листопада, слід очікувати хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, по Тернополю вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.
У четвер, 20 листопада, буде хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла. А у п’ятницю, 21 листопада, слід очікувати хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.