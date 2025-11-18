Прогнозують мокрий сніг та мороз

Синоптики Тернопільщини прогнозують поступове зниження температури, сильний вітер та мороз. Через похолодання та пориви вітру вночі з 17 на 18 листопада без електропостачання залишилося 3447 споживачів. Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

У 23 населених пунктах наразі працюють аварійні бригади, які відновлюють електропостачання. Однак синоптики Тернопільщини попереджають про ускладнення погодних умов. Зокрема, 18 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Невеликі опади – дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура по області впродовж доби 0-5° тепла, по Тернополю вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

У середу, 19 листопада, слід очікувати хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, по Тернополю вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.

У четвер, 20 листопада, буде хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла. А у п’ятницю, 21 листопада, слід очікувати хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.