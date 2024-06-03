Із 3 по 7 червня на території Рівненщини прогнозують дощову погоду, грози, шквальний вітер і град. Про це повідомляють в обласному центрі з гідрометеорології.

«Цей тиждень на Рівненщині відзначиться активною грозовою діяльністю, що супроводжуватиметься дощами різної інтенсивності, місцями очікуютьться град та шквали. Температурний фон буде достатньо високим», – зазначають синоптики.

Так, штормове попередження оголосили у другій половині дня 3 червня, оскільки очікуються грози, град і шквали вітру 15-20 м/с. У вівторок, 4 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий короткочасний дощ, який вдень посилиться. Крім того, очікуються сильні пориви вітру, гроза та град. Температура вночі від +10ºС до +15ºС, вдень від +20ºС до +25ºС. У середу прогнозують таку ж погоду, що у вівторок – дощ, шквальний вітер, грози та град. Максимальний показник термометра 5 червня сягне позначки +25ºС. У четвер, 6 червня, потеплішає. Вночі дощів не очікується, а вдень можливі короткочасні опади. Температура повітря коливатиметься від +22ºС до +27ºС. У ніч на 7 червня опадів також не прогнозують, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, а також місцями гроза. Температура зросте до +27ºС.