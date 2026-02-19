Негода може призвести до порушень електропостачання

У четвер, 19 лютого, і п’ятницю, 20 лютого, на території Закарпатської області очікують дощі, а в горах – мокрий сніг та хуртовини.

Як повідомили у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, в низинних районах може випасти до 29 мм опадів за 12 годин. У горах прогнозують снігопади.

«Протягом доби 20 лютого в горах пориви північного вітру 15–20 м/с. На дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу, а на високогір’ї – хуртовина», – зазначають синоптики.

В регіоні оголосили перший – «жовтий» рівень небезпечності. Негода може призвести до порушень електропостачання, руху транспорту на окремих ділянках доріг та роботи служб комунального господарства.