Рятувальники закликали водіїв утриматися від далеких поїздок

У суботу, 22 листопада, і неділю, 23 листопада, на Прикарпатті прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Температура опуститься до -5⁰ градусів.

Як повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, 22 листопада на території регіону очікується сильний мокрий сніг, а на дорогах – ожеледиця. 23 листопада вдень – помірний мокрий сніг.

Прогноз погоди на 21-25 листопада в Івано-Франківській області

«Температура повітря вночі – 0-5°С морозу, вдень – від -2 ⁰С до +3 ⁰С. На високогір’ї – вночі -3-8⁰С, вдень 0-5⁰С морозу», – розповіли синоптики.

Через снігопади та ожеледицю, у Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області закликали водіїв перевірити стан своїх автомобілів та за можливості утриматися від далеких поїздок.