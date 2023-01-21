За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, по території Львівської області та у Львові в другій половині дня 21 січня і впродовж доби 22 січня очікується туман видимістю 200-500 м. На дорогах ожеледиця.

Очікувана температура повітря вдень – 0-5°С тепла, уночі – 0-5°С морозу. Буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Нацполіція Львівщини закликає водіїв бути особливо уважними на дорогах: дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.