Синоптики попереджають про сильний туман на дорогах Львівщини
Упродовж наступної доби очікується ожеледиця
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, по території Львівської області та у Львові в другій половині дня 21 січня і впродовж доби 22 січня очікується туман видимістю 200-500 м. На дорогах ожеледиця.
Очікувана температура повітря вдень – 0-5°С тепла, уночі – 0-5°С морозу. Буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Нацполіція Львівщини закликає водіїв бути особливо уважними на дорогах: дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.
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