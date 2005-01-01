Сину Арсена Авакова повернули паспорти та зняли браслет стеження

Авакова звинувачували в розтраті понад 14 млн грн

Солом'янський райсуд Києва скасував зобов'язання сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова носити електронний браслет та повернув йому закордонні паспорти. Відповідне рішення суд ухвалив ще у п'ятницю, 22 грудня, повідомив INSIDER з посиланням на інформацію від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином суд залишив для Авакова-молодшого обов'язок лише з'являтися до слідчого за першим його викликом.

Раніше прокуратура клопотала щодо продовження усіх зобов'язань для Олександра Авакова, термін яких завершується 31 грудня.

Як писав ZAXID.NET, 7 листопада на Олександра Авакова, який є сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вдягли електронний браслет. Авакова-молодшого, колишнього заступника голови МВС Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків для Нацгварії Володимира Литвиназа підозроюють у розтраті понад 14 млн грн.

1 листопада суд обрав усім підозрюваним у справі запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Зокрема, суд поклав на сина міністра низку зобов’язань, зокрема, не відлучатися з населеного пункту проживання без відома суду та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати на зберігання міграційної служби паспорти для виїзду закордон, утримуватися від контактів зі свідками.