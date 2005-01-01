Сину Арсена Авакова повернули паспорти та зняли браслет стеження

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:362773

До теми

Сину Арсена Авакова повернули паспорти та зняли браслет стеження
фото Reuters
Авакова звинувачували в розтраті понад 14 млн грн

Солом'янський райсуд Києва скасував зобов'язання сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова носити електронний браслет та повернув йому закордонні паспорти. Відповідне рішення суд ухвалив ще у п'ятницю, 22 грудня, повідомив INSIDER з посиланням на інформацію від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином суд залишив для Авакова-молодшого обов'язок лише з'являтися до слідчого за першим його викликом.

Раніше прокуратура клопотала щодо продовження усіх зобов'язань для Олександра Авакова, термін яких завершується 31 грудня.

Як писав ZAXID.NET, 7 листопада на Олександра Авакова, який є сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вдягли електронний браслет. Авакова-молодшого, колишнього заступника голови МВС Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків для Нацгварії Володимира Литвиназа підозроюють у розтраті понад 14 млн грн.

1 листопада суд обрав усім підозрюваним у справі запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Зокрема, суд поклав на сина міністра низку зобов’язань, зокрема, не відлучатися з населеного пункту проживання без відома суду та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати на зберігання міграційної служби паспорти для виїзду закордон, утримуватися від контактів зі свідками.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

НАБУ показало схему розтрати грошей у справі сина Авакова ZAXID.NET
Суд повністю зняв арешт з майна сина Авакова ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук