На тривалість їхнього життя впливають харчування, умови утримання, стан здоров’я та навіть психологічна стабільність

Хвилясті папуги можуть жити значно довше, ніж часто припускають їхні власники. Проте на тривалість їхнього життя впливають харчування, умови утримання, стан здоров’я та навіть психологічна стабільність. PetBook розповідає, скільки ж років живуть хвилясті папуги.

Скільки років живуть хвилясті папуги?

У домашніх умовах за належного догляду ці птахи здатні прожити від семи до десяти років.

Від чого залежить тривалість життя папуги?

Однією з головних умов довголіття є правильне утримання. Хвилясті папуги – соціальні птахи, тому їх слід утримувати групами. Також для папужок важливо мати багато простору, тому клітка для птаха повинна бути потрібних розмірів.

Не менш важливі збалансований раціон та регулярний контроль стану здоров’я. Птахам також необхідна розумова стимуляція, яка допомагає підтримувати їхню активність.

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На жаль, не кожен птах доживає до звичайних 7–10 років. І вирішальну роль в цьому відіграють проблеми пов’язані з розведенням. Деякі папуги страждають від серйозних генетичних навантажень.

Але не лише проблеми з розведенням чи помилки у догляді можуть скоротити тривалість життя папуг. Також важливу роль відіграють різні фактори навколишнього середовища. Наприклад, протяги часто призводять до респіраторних захворювань, які можуть перейти в хронічну форму.