Система зору у ххвилястих папуг влаштована не так, як у людини

Хвилясті папуги сприймають навколишній світ інакше, ніж люди. Їхній зір дозволяє помічати те, що людське око не бачить, а також швидше реагувати на рухи, що допомагає птахам орієнтуватися в просторі та уникати небезпеки. Pesyk розповідає, яким бачать світ хвилясті папуги.

Чим відрізняється зір папуг?

Система зору у ххвилястих папуг влаштована не так, як у людини. Вона займає практично половину голови птиці. Томі ці домашні улюбленці можуть розгледіти дрібні предмети на досить великій відстані, а також об’єкти, які рухаються з великою швидкість.

Око папуги також сприймає в секунду близько 150 кадрів, а людина всього 25.

Крім того, очі у птаха розташовуються з боків голови й бачать незалежно один від одного. Це пояснюється тим, що зір у папуг монокулярний. Тому ваш улюбленець може одночасно дивитися вам в очі та вловлюван кожен рух навколо.

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Які кольори бачать папуги?

Птахи добре розпізнають кольори, а також вони реагують на ультрафіолет, що робить їх залежними від денного світла та сонця. Якщо птахів постійно захищати від променів сонця, це може позначитися на їх самопочутті та на зорі. В організмі зменшиться кількість вітаміну D3, і це впливає на зростання вихованця. Окрім цього пернаті починають бачити все в чорно-білому кольорі.

Тому досвідчені власники періодично включають в кімнаті, де живе хвилястий папуга, ультрафіолетову лампу.