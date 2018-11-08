Скіпальський вважає, що соціальні стандарти для військовослужбовців занижувалися навмисне

Олександр Скіпальський

До початку російської агресії державна політика в Україні була спрямована на скорочення соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та була частиною системної кампанії супротивника по підриву потенціалу української армії.

Про це на сайті «Кореспондент» заявив екс-керівник Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

«Скорочення соціального і матеріального забезпечення військовослужбовців заклало фундамент і стало одним з ключових чинників розвалу ЗСУ на момент 2014 року. Паралельно, всі ці роки керівництво проводило системну політику щодо скорочення чисельності ЗСУ, спочатку, в суто економічних цілях, а потім і в цілях знищення держави. Для нібито вирішення соціальних питань військовослужбовців проводився розпродаж військового майна. В результаті, вже за часів Кравчука, а потім Кучми міністрами оборони і генералами другого ешелону були створені десятки дочірніх підприємств і різних структур, які розпродавали зброю, військову техніку, землю і нерухомість української армії, а кошти йшли в офшори, на створення кланів і олігархів», – заявив генерал Скіпальський.

«З приходом Ющенка комітет із соціального захисту військовослужбовців взагалі ліквідували. Спочатку при Гриценко, а потім і за Єханурова почалися додаткові проблеми із забезпеченням, позбавлення надбавок, маніпуляції окладами і навіть пайками. Кваліфікованих, гідних офіцерів почали прибирати, а привели тих, хто займався продажами і розвалом», – підсумував Олександр Скіпальський.

У свою чергу полковник запасу військової розвідки України Юрій Сміщук в коментарі Guildhall заявив, що системна політика щодо скорочення соціального забезпечення військовослужбовців призвела до масового відтоку з ЗСУ кращих кадрів, які могли скласти основу української армії в 2014-му році. «У 2006-му році, наприклад, офіцерам дозволили звільнятися і привласнювати статус ветерана ЗСУ, при 20-ти роках вислуги, замість 25-ти. Процес був запущений поряд з недостатнім матеріальним забезпеченням і неможливістю отримати обіцяне соціальне житло. Велика кількість професіоналів покинули лави ЗСУ в ті роки. Фактично, проводилася системна кампанія з «вичавлювання» ключової, перспективної офіцерської ланки, яка могла скласти основу армії в 2014-му році», – заявив полковник Юрій Сміщук.

Також, в коментарі виданню Guildhall екс-співробітник Головного управління розвідки України полковник Дмитро Соболєв, зазначив що до 2014 року фінансування ЗСУ систематично розподілялося нераціонально в порівнянні з іншими силовими структурами, що також стало одним з факторів підриву потенціалу ЗСУ.

«Попри те, що ЗСУ завжди були найчисленнішою силовою структурою, системно отримували найменшу фінансування і багато службовців просто переходили в СБУ, Національну гвардію або інші структури. Це (розподіл держбюджету – ред.) Не було вимушеним заходом і не було чимось зумовлено, це робилося цілеспрямовано. Держава витрачала величезні ресурси на підготовку офіцерів рівня підполковника, полковника, або генерала, ми не мали права так розкидатися кадрами в Збройних силах», – заявив полковник Соболєв.