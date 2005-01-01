Скруджеве серце

ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати до себе додому.

Цього разу ми знайомимо вас з 12 тваринами, що можуть стати для вас чудовими друзями. Зокрема, 7 собак та 5 котів чекають на своїх нових господарів.

Скрудж. Люди були свідками, як цього собаку господарі викинули з машини, а тепер для нього шукають нову люблячу сім’ю. Собака не агресивний, не вибагливий у їжі і дружній до інших собак.

Марлі. Молодий метис лабрадора, активний та гавкучий, чудовий друг та охоронець.

Дум. Молодий собака, пильний та чемно гуляє на повідку, стане чудовим охоронцем та вірним другом.

Артишок. Зворушливий і красивий собака. Вірний охоронець, соціалізований, активний, знає деякі команди та піддається навчанню.

Клім. Молодий собака віком до одного року. Метис бігля, чемний та слухняний. Знає деякі команди, чемно гуляє на повідку, може жити у квартирі.

Пепа. Молода собака віком до одного року. Енергійна та грайлива, підійде на прилаштування в родину з дітьми, які люблять тварин. Потрапила до ЛКП «Лев» після ДТП, зараз уже здорова та потребує знайти люблячу родину.

Беар. Великий красивий собака, справжній охоронець. Вірний та слухняний, знає деякі команди.

Лейла. Чудова киця, яка дуже полюбляє леститися. Молоденька, віком 1 рік.

Сільвія. Зворушлива киця з цікавим окрасом. Молода, віком до 2 років.

Рижуля. Молода красуня, що може стати чудовим домашнім другом. Молоденька, віком до 1 року.

Саймон. Молоденький котик, чемний та розумний. Вік – близько 1 року.

Джина. Чемна розумничка. З її поведінки видно, що Джина була домашньою, але чомусь опинилась на вулиці.

Познайомитись з тваринами можна в ЛКП «Лев» у Львові на вул. Промисловій, 56. Графік роботи: щодня без вихідних з 08:00 до 20:00. Деталі можна дізнатись за телефоном: 252-30-41, (068) 5354545 або через офіційну сторінку ЛКП у Facebook.

Усі фото Марти Сирко.