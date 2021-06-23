Народні депутати з президентської фракції «Слуга народу» пропонують дозволити президентові приймати політико-правові рішення для повернення в Україну осіб, утримуваних або притягнених до кримінальної відповідальності, або засуджених на території держави-агресора (тобто Росії), а також для повернення таких осіб із тимчасово окупованої території України. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді народні депутати Микола Стефанчук та Іван Калаур.

Автори законопроекту пропонують упровадити у законодавство України поняття «політико-правове рішення».

«Задля забезпечення своєчасного та ефективного захисту прав людини – прискореного вирішення питань, президент України може приймати політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий метод», – йдеться в законопроекті.

Згідно з документом, завдання політико-правового рішення – правове забезпечення процедури обміну людей, утримуваних або притягнених до кримінальної відповідальності, або засуджених на території держави-агресора і на тимчасово окупованій території України, а також осіб, притягнених до кримінальної відповідальності на території України (зокрема затриманих або заарештованих), – до ухвалення українським судом вироку чи іншого остаточного рішення у справі про скоєне ними суспільно небезпечне діяння, передбачене Кримінальним кодексом.

Положення нової статті «Політико-правове рішення» пропонують поширити на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах захищали незалежність і територіальну цілісність України, зокрема брали участь в антитерористичній операції (АТО) або операції Об'єднаних сил (ООС). Відповідно до законопроекту, для прийняття політико-правового рішення президент України видає указ, який передбачає обмін вище перерахованих осіб.

У законопроекті наголошується, що політико-правове рішення є тимчасовим кримінально-правовим заходом, а його норми «підлягають скасуванню після відновлення територіальної цілісності України і втрати актуальності проблеми обміну зазначених осіб».

Автори законопроекту також пропонують не застосовувати термін давності для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин на тимчасово окупованій території України.