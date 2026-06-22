ДТП сталася у селі Василівка Дністровського району

У селі Василівка Дністровського району внаслідок перекидання триколісного електротрайка загинула 35-річна водійка. Разом із загиблою на транспорті каталася ще одна пасажирка. Вона отримала травми. Про це повідомили в поліції Чернівецької області у понеділок, 22 червня.

Про смертельну аварію в Дністровському районі, яка трапилася близько 23:00 21 червня, повідомили в поліцію місцеві жителі. Попередньо правоохоронці з’ясували, що 35-річна жителька села Василівка не впоралась з керуванням електротрайка марки FADA KUBi. Жінка з’їхала у кювет, де електротрайк перекинувся разом з нею та ще однією пасажиркою.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Через перекидання і важкі травми водійка загинула на місці події. Тіло буковинки правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи. Також травм зазнала 44-річна пасажирка, медики госпіталізували потерпілу до лікарні.



Слідчі поліції внесли дані про ДТП до ЄРДР за ч. 1 та 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі триває детальніше розслідування.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати