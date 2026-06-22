Через перекидання електротрайка на Буковині загинула 35-річна водійка
Пасажирка отримала травми
У селі Василівка Дністровського району внаслідок перекидання триколісного електротрайка загинула 35-річна водійка. Разом із загиблою на транспорті каталася ще одна пасажирка. Вона отримала травми. Про це повідомили в поліції Чернівецької області у понеділок, 22 червня.
Про смертельну аварію в Дністровському районі, яка трапилася близько 23:00 21 червня, повідомили в поліцію місцеві жителі. Попередньо правоохоронці з’ясували, що 35-річна жителька села Василівка не впоралась з керуванням електротрайка марки FADA KUBi. Жінка з’їхала у кювет, де електротрайк перекинувся разом з нею та ще однією пасажиркою.
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Через перекидання і важкі травми водійка загинула на місці події. Тіло буковинки правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи. Також травм зазнала 44-річна пасажирка, медики госпіталізували потерпілу до лікарні.
Слідчі поліції внесли дані про ДТП до ЄРДР за ч. 1 та 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі триває детальніше розслідування.