Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео, як українські снайпери знищують російських розвідників на Купʼянському напрямку. Про це повідомила прес-служба ССО у четвер, 21 грудня.

Як розповіли у відомстві, під час нічного спостереження на Куп’янському напрямку снайпери 8-го окремого полку ССО виявили розвідувальну групу ворога, яка прямувала у напрямку позицій українських підрозділів. Було вирішено відкрити вогонь по окупантах. Внаслідок чого було знищено двох росіян.

Прес-служба ССО не зазначає часових рамок операції.

відео ССО України / SOF UA

«Як зазначають оператори ССО, на цьому напрямку ворог систематично, переважно у темну пору доби, висуває свої групи. Наші снайпери ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та нещодавно знищили дві ворожі саперні групи», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 21 грудня перевищили 350 тис. осіб.