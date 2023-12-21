Знищений російський безпілотник

У ніч на четвер, 21 грудня, російські окупаційні війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками «Shahed». Українським захисникам вдалося перехопити і знищити 34 безпілотники. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ зранку у четвер, 21 грудня.

Як розповіли у відомстві, усього зафіксовано пуски 35 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.

Росіяни атакували із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія.

фото Повітряних сил ЗСУ

«До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом цієї ночі на різних напрямках захисникам вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА ворога.

У відомстві також зазначили, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Як згодом повідомили Сили оборони півдня, у Миколаївському районі на складську будівлю агропідприємства впали уламки збитих дронів. Уламки пошкодили склад. У будівлі виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Люди не постраждали.

Уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі. фото Сил оборони півдня

Військові зазначили, що бойова робота протиповітряної оборони тривала понад 7 годин. Дрони прямували двома хвилями зі східного узбережжя Азовського моря та окупованого Криму.

Уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі. фото Сил оборони півдня

Загалом на півдні вдалося збити 19 російських дронів: 13 – на Миколаївщині; 3 – на Херсонщині; 2 – на Вінниччині; 1 – на Дніпропетровщині.

Водночас в одному з районів Київської області внаслідок влучання безпілотників в складську будівлю сталася руйнація конструкцій та виникла пожежа. Вогонь охопив площу 1500 кв.м. Пожежу вже ліквідували.

«Станом на 1:07 пожежу на площі 1500 метрів повністю ліквідовано. Вибиті вікна та пошкоджені стіни 4-х поверхової будівлі та 2-х складських будівель, розташованих поряд. Пошкоджено 8 автомобілів», – розповів очільник КОВА Руслан Кравченко.