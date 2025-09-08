Сокільницька сільська рада уклала договір на облаштування систем відеоспостереження на території громади з місцевим підприємцем Марком Шипаком, якого раніше позбавили права отримувати бюджетні підряди через два випадки змови на тендерах. Про це повідомили у NGL.media.

Угоду на системи відеоспостереження вартістю 1,34 млн грн уклали 25 серпня. Згідно з нею, до кінця наступного року Марко Шипак має встановити 19 нових відеокамер та замінити 10 старих на території сіл Сокільники, Басівка та Годовиця.

Проте АМКУ ще в березні цього року заборонив Марку Шипаку отримувати бюджетні підряди впродовж наступних трьох років і оштрафував його на 136 тис. грн за два випадки змови на торгах. Обидва повʼязані з Сокільницькою сільрадою – це попередні закупівлі систем відеоспостереження, одну з яких скасували у вересні 2021 року. Тоді Марко Шипак переміг на торгах внаслідок змови з підприємцем Романом Якубовичем. Відтак Сокільницька сільрада не мала б укладати угоду з цим підприємцем.

У коментарі NGL.media відповідальна за закупівлі Сокільницької сільради Софія Гніздовська повідомила, що угоду з Марком Шипаком розірвуть. Як пояснила посадовиця, у сільраді не знали про санкції АМКУ щодо цього підприємця.

ФОП Марко Шипак зареєстрований у Пасіках Зубрицьких. Головний КВЕД – неспеціалізована оптова торгівля. А також він займається обслуговуванням систем безпеки, ремонтом компʼютерів, діяльністю приватних охоронних служб.