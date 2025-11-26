Костопільський районний суд Рівненської області виніс вирок солдату Назару К., який залишив зброю та спорядження без нагляду в лісовому масиві. За втрату військового майна йому призначили рік іспитового терміну та зобов’язали перебувати під наглядом командира частини.

Як йдеться у вироку суду від 13 листопада, у серпні 2025 року боєць, який проходив підготовку у навчальному підрозділі, залишив без нагляду автомат АКМ, магазини до нього, бронежилет, шолом та інше майно на узбіччі лісового масиву поблизу села Мала Любаша Рівненської області. Через це військова частина зазнала збитків на понад 42 тис. грн.

Під час розгляду справи обвинувачений Назар К. повністю визнав провину і розкаявся, проте мотиву свого вчинку не пояснив. Він також повідомив суду, що продовжує службу і бере участь у бойових діях.

Суддя Лілія Грипіч визнала солдата винним за ч. 3 ст. 413 КК України (втрата військового майна) та призначила два роки позбавлення волі, але звільнила його від відбування покарання з випробуванням на один рік. Нагляд за військовим поклали на командира частини. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.