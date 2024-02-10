Наступна зустріч «Рамштайн» відбудеться 14 лютого у Брюсселі

Представники західних урядів обговорюють можливість зміни формату Контактної групи з питань оборони України (більш відома, як «Рамштайн»), який за задумом має координувати НАТО. Про це 10 лютого повідомила німецька газета Handelsblatt.

За даними джерел видання, на Заході хочуть, щоб в майбутньому саме НАТО координувало поставки західних озброєнь Україні. У матеріалі йдеться, що як у НАТО, так і в низці західних країн вважають, що формат «Рамштайн» має бути взятий під егіду Північноатлантичного альянсу.

За даними Handelsblatt, цей план був розроблений радником президента США з питань держбезпеки Джейком Салліваном і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, його обговорювали в колі НАТО лише на цьому тижні. Як зазначає видання, цю концепцію підтримують, зокрема, східноєвропейські держави, а також Велика Британія і Франція.

Німецький уряд налаштований скептично, оскільки вважає, що це підживлюватиме наратив Кремля про те, що НАТО воює з Росією. За даними видання, пошук нового формату ведеться через занепокоєння через можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

Формат «Рамштайн» – серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Зустрічі отримали назву за місце проведення першої – базі Повітряних сил США «Рамштайн» у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах. Надалі зустрічі відбувалися в різних форматах та в різних місцях , але отримували неофіційні назви «Рамштайн-2», «Рамштайн-3» тощо в рамках Контактної групи з питань оборони України.