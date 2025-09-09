Внаслідок пожежі знищено понад 7 га лісу в Хустському районі

На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру мешканці села, яка, спалюючи сухостій, спричинила масштабну лісову пожежу. Жінці загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 9 вересня, інцидент стався у березні 2025 року в Хустському районі. 40-річна мешканка села Підгірне запалила сухостій на власній присадибній ділянці й вогонь поширився на територію Великодільського лісництва, що входить до національного природного парку «Зачарований край».

«Внаслідок пожежі знищено понад 47 га території, з них майже 7,5 га лісу. Сума завданих збитків перевищує 24 млн грн», – зазначили правоохоронці

Закарпатці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.