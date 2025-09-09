Спалюючи сухостій, закарпатка влаштувала масштабну лісову пожежу
Жінці загрожує до 10 років ув’язнення
На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру мешканці села, яка, спалюючи сухостій, спричинила масштабну лісову пожежу. Жінці загрожує до 10 років ув’язнення.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 9 вересня, інцидент стався у березні 2025 року в Хустському районі. 40-річна мешканка села Підгірне запалила сухостій на власній присадибній ділянці й вогонь поширився на територію Великодільського лісництва, що входить до національного природного парку «Зачарований край».
«Внаслідок пожежі знищено понад 47 га території, з них майже 7,5 га лісу. Сума завданих збитків перевищує 24 млн грн», – зазначили правоохоронці
Закарпатці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.