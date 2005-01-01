Спецкомісія наклала штрафи на львів’ян, які зіпсували пам’ятки архітектури

За металопластикові вікна та самовільні перепланування у пам’ятках архітектури штрафуватимуть швидше. У Львівській міськраді створили міжвідомчу комісію, що слідкує за збереженням архітектурної спадщини міста.

Раніше таким контролем займалися у райадміністраціях, втім аби пришвидшити процес, створили загальноміську комісію.

«В нас було тільки одне засідання, відколи прийняли рішення про створення комісії. Ми розглянули 7 справ, прийняли 6 протоколів. Один перенесли на вівторок. На друге засідання маємо вже 17 протоколів», – каже начальниця управління історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Фізичних осіб за перепланування чи нові вікна штрафують на 1 700 грн. А ось штраф для юридичних осіб корегуватимуть в залежності від порушень аж до 170 тис. грн.

«Тобто зрозуміло, що є перепланування, які не втручаються в конструкції, ми вже про це проговорили. І в залежності від пам'ятки. Бо є пам'ятки двох видів. Є пам'ятки місцевого, а є національного значення. Пам'ятки національного значення мають більший режим охорони. Хоча от по закону ми маємо єдине використання і єдине збереження цих пам'яток», – додає секретар комісії Олег Хандин.

Якщо не сплатити штрафу – за діло візьметься виконавча служба й стягне кошти в примусовому порядку. Втім, після штрафу вікна все ж доведеться замінити. Якщо ні – міська рада подаватиме на власника квартири до суду.

Пані Наталя, наприклад, з дитинства мешкає у старому будинку на вул. Братів Рогатинців. Має металопластикові вікна уже 15 років, тож переставляти на дерев'яні не хоче, й не має змоги – задорого.

«Я дивлюся, бачите скільки тут є уже вікон? Але ці люди недавно поставили. Вони ж не дарма то поставили. А дерев'яне... Я не знаю, дерево ж дуже дорого коштує», – каже пані Наталя.

Втім у комісії обіцяють розглядати всі випадки, незалежно від строку давності. Зараз у Львові є 214 пам'яток архітектури. Більшість із них розташовані у центрі.