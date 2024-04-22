Військовослужбовці не зможуть користуватися військовою допомогою США

Сполучені Штати Америки готуються накласти санкції на батальйон армії Ізраїлю (ЦАХАл) «Нецах Єгуда». Обмеження стосуються порушень прав людини, вчинених ізраїльськими військовослужбовцями щодо палестинців на Західному березі річки Йордан, повідомило у неділю, 21 квітня, Axios із посиланням урядові джерела.

Так, США можуть запровадити санкції проти армії союзної країни вперше з 1997 року, коли ухвалили закон про обмеження військових, які вчинили порушення прав людини. Закон забороняє проходити навчальні програми зовнішньої допомоги США та Міноборони іноземним підрозділам безпеки, військовим і поліцейським підрозділам.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що ухвалив рішення щодо розгляду звинувачень військовослужбовців у порушенні прав людини. Рішення щодо «Нецах Єгуда» остаточно ухвалять у понеділок, 22 квітня.

За що судитимуть ізраїльських військовослужбовців

У 2022 році в районі відповідальності «Нецах Єгуда» на Західному березі річки Йордан виявили тіло американця палестинського походження. Раніше його бачили на контрольно-пропускному пункті Західного берега. За даними експертизи, 78-річний чоловік, який 40 років жив у США, переніс серцевий напад, спричинений «зовнішнім насильством».

Зокрема, на його голові виявили синці, почервоніння на зап’ястях від зв’язування, а також кровотечу в районі очей через те, що йому зав’язали очі. За даними слідства, ізраїльські солдати припустили, що Асад спить, коли вони відрізали троси, що зв'язували його руки. Вони не запропонували медичної допомоги, коли побачили, що він не реагує, і покинули місце події, не перевіривши, чи він живий.

США жорстко розкритикували поводження ізраїльських солдатів. На тлі цього ЦАХАЛ передислокував батальйон з Західного берегу Йордану на північ Ізраїлю, а згодом – на південь для оборони країни від бойовиків ХАМАС.