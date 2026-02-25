Наслідки атаки на Новоросійськ у листопаді 2025 року

Сполучені Штати Америки оголосили Україні демарш через атаки на чорноморський порт у Новоросійську. Водночас країна не закликала утримуватися від ударів по військовій інфраструктурі Росії, повідомила 24 лютого посолка України в США Ольга Стефанішина, передає CNN.

За словами посолки, адміністрація Трампа попередила Україну, що її удари по російському нафтовому обʼєкту в Чорному морі у листопаді 2025 року вплинули на інвестиції США в Казахстан. Стефанішина отримала демарш від Держдепу з приводу цього питання.

«Ми чули, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, нападів на американські інтереси», – сказала Стефанішина.

Водночас посолка запевнила, що США не пропонували Україні утримуватися від нападів на російську військову та енергетичну інфраструктуру. За словами посолки, демарш оголосили тільки через те, що удар зачепив американські економічні інтереси.

Посолка заявила, що Україні взяла повідомлення США до уваги та висловила жаль, що Америка не має таких самих економічних інтересів в Україні, як у Казахстані.

«Мені дуже, дуже шкода, що за 35 років незалежності України, маючи стільки можливостей, ми так і не досягли ситуації, коли могли б зробити те саме», – розповіла Стефанішина.

Зазначимо, США оголосили Україні демарш через атаки на портову та нафтову інфраструктуру Новоросійська у листопаді. Нагадаємо, 14 листопада дрони завдали ударів по перевантажувальному комплексу «Шесхарис», який є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії «Транснефть».

Крім цього, відбулося влучання у склад боєприпасів на території однієї з військових частин та по системах ППО. 29 листопада під удар потрапив термінал Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську. Внаслідок удару один з причалів припинив роботу.

Після цього Казахстан опублікував заяву щодо атаки на нафтовий причал, звинуватив Україну та висловив протест. Україна тоді відповіла, що взяла до уваги занепокоєння країни, а також наголосила, що ці дії спрямовані лише на відсіч росіянам в межах права на самооборону. Також українське МЗС звернуло увагу, що Казахстан раніше не робив заяв щодо засудження російських ударів по мирних містах України.

Зазначимо, до Каспійського трубопровідного консорціуму входять підприємства Росії, США, Казахстану та низки країн Західної Європи. Через трубопровід КТК транспортується видобута у Казахстані нафта до порту у Новоросійську.