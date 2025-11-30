Порт у Новоросійську потрапив під атаку 29 листопада

Міністерство закордонних справ України відповіло на протест Казахстану через атаку на нафтовий термінал у Новоросійську в Росії. Про це йдеться у повідомлені речника МЗС України Георгія Тихого, що опубліковане у неділю, 30 листопада, на фейсбук-сторінці відомства.

Вранці 30 листопада на сайті МЗС Казахстану опублікували заяву щодо атаки на нафтовий причал Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську. В ударах по нафтовому терміналу Казахстан звинуватив Україну та заявив, що висловлює протест.

«Міністерство закордонних справ Республіки Казахстан висловлює протест щодо чергової цілеспрямованої атаки на критичну інфраструктуру міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії Новоросійського морського порту [...] Ми оцінюємо цей інцидент як акт, що завдає шкоди двостороннім відносинам між Республікою Казахстан та Україною, та очікуємо від української сторони конкретних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів», – йшлося у заяві МЗС Казахстану.

На повідомлення МЗС Казахстану відреагували в українському зовнішньополітичному відомстві.

«Україна взяла до уваги занепокоєння Республіки Казахстан щодо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму. Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону», – йдеться у повідомленні речника МЗС.

Георгій Тихий наголосив, що Україна вимушена послаблювати військово-промисловий потенціал Росії та позбавляти її можливості фінансувати свою армію для участі у війні. Українські атаки – відповідь на удари росіян. Також українське МЗС звернуло увагу, що Казахстан раніше не робив заяв щодо засудження російських ударів по мирних містах України.

«Лише позавчора Росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану ракетно-дронову атаку проти України, внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тис. мешканців Києва та понад 100 тис. мешканців Київської області. Закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної війни проти нашої держави та людей», – наголосив Георгій Тихий.

Як зазначає «Економічна правда», до Каспійського трубопровідного консорціуму входять підприємства Росії, США, Казахстану та низки країн Західної Європи. Через трубопровід КТК транспортується видобута у Казахстані нафта до порту у Новоросійську.

Востаннє термінал Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську потравляв під дронову атаку в ніч на 29 листопада. Внаслідок удару один з причалів припинив роботу. В Україні офіційно удари по терміналу не коментували.