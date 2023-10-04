Зброя зберігається на об’єктах CENTCOM на Близькому Сході

США передадуть Україні тисячі вилученої іранської зброї та боєприпасів. Про відповідне рішення Центрального командування США, яке буде оголошене вже цього тижня, повідомляє CNN.

Як йдеться в матеріалі, такий крок повинен допомогти частково усунути гостру нестачу зброї, з якою стикаються ЗСУ, які чекають на додаткові гроші та техніку від США.

Видання зазначає, що наразі незрозуміло, які законні повноваження використовуватимуть США для сприяння передачі зброї, адже ООН вимагає, щоб вилучену зброю було знищено або збережено. Водночас адміністрація американського президента Джо Байдена місяцями зважувала, як законно відправити українцям зброю, яка зберігається на об’єктах Центрального Командування Збройних сил США (CENTCOM) на Близькому Сході.

Доповнено. Згодом Центральне командування Збройних сил США повідомили, шо 2 жовтня передало Україні понад мільйон конфіскованих іранських боєприпасів. Як йдеться у повідомленні, українські війська отримають близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм. У Збройних силах кажуть, що ці боєприпаси передали у власність американського уряду у липні 2023 року через цивільні позови Міністерства юстиції США проти Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану. Зазначається, що зброю вилучили, оскільки КВІР мав передати їх хуситам у Ємені, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Зазначимо, що раніше Пентагон попередив Конгрес США про те, що у нього закінчуються кошти для заміни озброєнь, відправлених в Україну, і він уже був змушений уповільнити поповнення запасів своїх власних військ.