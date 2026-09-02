Вперше про надання ліцензії на виробництво ракет до Patriot у США заговорили у липні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США ведуть переговори з Україною про надання їй ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. Про це він розповів в ефірі The Brian Kilmeade Show у середу, 2 вересня.

Він визнав, що наразі тривають переговори з приводу передачі ліцензій на виробництво ракет для українських компаній. Втім, він додав, що угода «не є негайним рішенням».

«Нарощування виробництва, навіть за наявності ліцензії, – це процес, що вимагає кількох років на будівництво відповідних заводів. Адже йдеться про надзвичайно складну зброю. Тож зараз це обговорюється», – сказав Рубіо.

За словами Марко Рубіо, наявність ліцензій на виробництво ракет для американських систем не зможе розвʼязати нагальних потреб України, зокрема у короткостроковому майбутньому.

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Нагадаємо, про можливе надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot заявив ще в липні президент США Дональд Трамп. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським американський президент заявив, що дозвіл на виробництво нададуть, або українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети». Втім, вже 30 липня він заявив, що США мають бути «дуже обережними» у рішенні про надання Україні ліцензій.

До слова, на початку серпня The Atlantic повідомило, що американські оборонні компанії Raytheon та Lockheed Martin, які виробляють ракети до Patriot, побоюються, що в разі отримання ліцензії Україна зможе здешевити та вдосконалити боєприпаси, а також прискорити їх виробництво.