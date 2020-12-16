США призначили посла у Білорусі вперше за 12 років
Президент Дональд Трамп вніс кандидатуру Джулі Фішер ще на початку травня
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Сенат Конгресу США одноголосно затвердив кандидатуру американської дипломатки Джулі Фішер на посаду нового посла в Білорусі. Таким чином, вона стане першою американською дипломаткою у Білорусі з 2008 року. Про це йдеться на офіційному сайті Конгресу США.
Кандидатуру Джулі Фішер вніс на затвердження Сенату президент Дональд Трамп ще на початку травня. Вона працює в бюро Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії. Раніше працювала в американських посольствах у Росії та Грузії, а також була заступницею голови місії США при НАТО. Коли Фішер вирушить до Білорусі поки невідомо.
Зазначимо, що відносини Білорусі та США почали налагоджуватись після обрання президентом Дональда Трампа. Досі, а саме з початку 2000-х років, відносини двох країн перебували у стані перманентної кризи. Зокрема, в 2000-х США підозрювали Олександра Лукашенка у відмиванні грошей президента Іраку Саддама Хусейна і звинувачували у придушенні опозиції.
У вересні 2019 року США і Білорусь після тривалого періоду охолодження у відносинах заявили про відновлення обміну послами та зняли обмеження на кількість дипломатів у посольствах. Зокрема відомо, що Олександр Лукашенко призначив заступника міністра закордонних справ Олега Кравченка послом у США.