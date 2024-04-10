Зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK

Державний департамент США надав дозвіл на екстрений продаж Україні військової продукції на суму 138 млн доларів для забезпечення критично важливого ремонту зенітно-ракетних систем HAWK, які стоять на озброєнні в Україні. Про це ввечері у вівторок, 9 квітня, повідомило видання Associated Press.

«США оголосили про цей крок у вівторок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоби забезпечити працездатність ракетних систем», – пише видання.

При цьому в меморандумі Держдепу зазначається, що «Україні терміново необхідно посилити свої можливості» для захисту від російських ракетних і повітряних ударів російських сил. Наголошується, що підтримка систем Hawk «посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру».

Роботи щодо оновлення систем Hawk виконуватимуть підрядники корпорації RTX Corporation, що базується в Массачусетсі, раніше відомої як Raytheon, і PROJECTXYZ, що базується в Хантсвіллі, штат Алабама.

У Державному департаменті заявили, що деталі, необхідні для ремонту систем, будуть отримані зі складу армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену.

MIM-23 Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Був прийнятий на озброєння у 1960 році і з того часу пройшов декілька програм модернізації, пише «Мілітарний».

Крім того, було укладено спеціальну грантову угоду для доставлення європейських систем до Іспанії, Греції та Данії, а також домовленості про прямі продажі американських систем в Японію, Ізраїль та Швецією. Продажі в Японії незабаром переросли в угоду про спільне виробництво, яке було розпочато в 1968 році. У цьому ж регіоні США також здійснили грантові поставки HAWK на Тайвань і в Республіку Корея.

Комплекс має у своєму складі зенітну батарею, зазвичай з двома вогневими підрозділами, що мають по три пускові установки кожен. На кожній мобільній пусковій установці розміщується по три зенітні ракети MIM-23. А самі пускові пристрої можуть бути як самохідними, так і причіпними.

В 1994 році в Армії США ЗРК HAWK замінили на MIM-104 Patriot. Остаточно експлуатацію комплексу в США припинили у 2002 році, коли американський корпус морської піхоти зняв його з озброєння. Загалом у світі було вироблено близько 40 тис. ракет для цього типу ЗРК. Вони виготовлялися не лише у США, але і в інших країнах за ліцензією.