США продадуть Україні обладнання для модернізації старих ЗРК Hawk
Державний департамент США надав дозвіл на екстрений продаж Україні військової продукції на суму 138 млн доларів для забезпечення критично важливого ремонту зенітно-ракетних систем HAWK, які стоять на озброєнні в Україні. Про це ввечері у вівторок, 9 квітня, повідомило видання Associated Press.
«США оголосили про цей крок у вівторок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоби забезпечити працездатність ракетних систем», – пише видання.
При цьому в меморандумі Держдепу зазначається, що «Україні терміново необхідно посилити свої можливості» для захисту від російських ракетних і повітряних ударів російських сил. Наголошується, що підтримка систем Hawk «посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру».
Роботи щодо оновлення систем Hawk виконуватимуть підрядники корпорації RTX Corporation, що базується в Массачусетсі, раніше відомої як Raytheon, і PROJECTXYZ, що базується в Хантсвіллі, штат Алабама.
У Державному департаменті заявили, що деталі, необхідні для ремонту систем, будуть отримані зі складу армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва.
Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену.
MIM-23 Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Був прийнятий на озброєння у 1960 році і з того часу пройшов декілька програм модернізації, пише «Мілітарний».
Крім того, було укладено спеціальну грантову угоду для доставлення європейських систем до Іспанії, Греції та Данії, а також домовленості про прямі продажі американських систем в Японію, Ізраїль та Швецією. Продажі в Японії незабаром переросли в угоду про спільне виробництво, яке було розпочато в 1968 році. У цьому ж регіоні США також здійснили грантові поставки HAWK на Тайвань і в Республіку Корея.
Комплекс має у своєму складі зенітну батарею, зазвичай з двома вогневими підрозділами, що мають по три пускові установки кожен. На кожній мобільній пусковій установці розміщується по три зенітні ракети MIM-23. А самі пускові пристрої можуть бути як самохідними, так і причіпними.
В 1994 році в Армії США ЗРК HAWK замінили на MIM-104 Patriot. Остаточно експлуатацію комплексу в США припинили у 2002 році, коли американський корпус морської піхоти зняв його з озброєння. Загалом у світі було вироблено близько 40 тис. ракет для цього типу ЗРК. Вони виготовлялися не лише у США, але і в інших країнах за ліцензією.