Найближчі тижні війни можуть бути критичними, оскільки Росія спробує знову наступати. Про це повідомив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, передає CNN.

У США вважають, що для війни в Україні наступні кілька тижнів будуть критичними, адже Володимир Путін може спробувати провести ще один наступ і, можливо, на різних напрямах.

«Ми повинні переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була готова до цього», – сказав Джон Кірбі.

Він додав, що США хочуть бути впевненими, що Україна зможе не тільки захищатися, а й проводити власні наступальні операції. Тому США зараз проводять підготовку українських сил, а Україна нарощує підготовку з таких речей, як система ППО Patriot.

«Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями і місяцями», – сказав він.