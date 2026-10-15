Зустріч представників США, Європи та України у Вашингтоні (серпнень 2025 року)

Представники Дональда Трампа пропонували Європі розблокувати частину заморожених російських активів і перевести їх до спеціально створеної структури, якою керуватиме Вашингтон. Таким чином США намагалися заохотити Росію до відновлення тристоронніх переговорів. Про це повідомила щоденна ділова газета Financial Times.

Ідею щодо розмороження російських активів Стів Віткофф та Джаред Кушнер озвучили минулого тижня в Маямі під час зустрічі з представниками України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Євросоюзу і НАТО. За словами співрозмовників Financial Times, американці пропонували кілька варіантів розблокування російських активів, серед яких – переведення до нової спеціальної фінансової структури під наглядом Вашингтона.

Європейські делегати відхилили пропозицію Віткоффа та Кушнера. Ініціатива американської сторони викликала занепокоєння в європейських столицях і Києві через підхід Вашингтона до використання російських активів і його кардинально відмінний підхід до тиску на Москву з метою припинення війни проти України. Зокрема, ініціативу розкритикував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

«Це активи, заморожені в Європі, і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і ми самі вирішуємо, що з ними робити», – заявив Фрідріх Мерц.

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За словами джерела видання, представники Європи чітко дали зрозуміти США, що такого розвитку подій не допустять.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни та США заморозили російські активи, що зберігаються за межами Росії. Йдеться приблизно про 260 млрд євро резервів Центрального банку Росії, а також активи російських фізичних і юридичних осіб. Більша частина коштів у вигляді готівки та цінних паперів зберігається в Європі, зокрема в брюссельському Euroclear – міжнародному депозитарії, який надає фінансові послуги, зокрема кліринг і розрахунки за угодами з цінними паперами, а також їх зберігання.

Водночас у США заморожено приблизно 4–5 млрд доларів російських державних активів.