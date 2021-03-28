Україна укладе договір на постачання вакцини від коронавірусу від американського виробника. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив у інтерв’ю «Радіо Свобода».

Степанов ствердно відповів на питання про те, чи вів він переговори щодо вакцини з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Деталей він не надав, посилаючись на конфіденційні угоди.

«Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року», – сказав Степанов.

За його словами, під час переговорів минулого року постачальники вакцин пропонували надання вакцин у четвертому кварталі 2021 року, але українська сторона домоглася більш ранніх поставок від AsrtaZeneca та Sinovac.

Степанов не уточнив, про яку саме американську вакцину йдеться: виробництва компаній Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.

«Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі», – додав він.

В Україні за минулу добу, 26 березня, перше щеплення проти коронавірусу зробили 17 939 людям. Найбільше доз вакцин використали в Києві – 1 650 доз.

Станом на 26 березня 2021 року до переліку очікування на вакцинацію від Covid-19 записались 356 308 людей.

Наразі в Україні вакцинують препаратом CoviShield. Він розроблений Oxford/AstraZeneca та виробляється на потужностях в Індії. Фактично CoviShield – це та сама «оксфордська» вакцина, яку для локального індійського ринку випускає Serum Institute India. В Україні препарат зареєстрували для екстреного використання.

При цьому 26 березня в МЗС України підтвердили, що Індія призупинила експорт вакцин, зокрема й до України. Причину такого рішення у відомстві називати відмовилися, але раніше Reuters і BBC з посиланням на джерела говорили, що це пов'язано з нестачею вакцин у самій Індії.

Також 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Згідно з законодавством, препарат ще має пройти в Україні лабораторний контроль, який може зайняти до 10 днів.