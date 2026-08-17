Хмельницький міськрайонний суд визнав винними стоматолога Івана Гандзюка та посадовицю ТЦК Лесю Д., які за 10 тис. доларів пообіцяли військовозобов’язаному посприяти в отриманні висновку про непридатність до військової служби та виключення з військового обліку. Обом призначили по 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 28 липня, події відбувалися у Хмельницькому в січні–лютому 2024 року. Стоматолог клініки «СітіДент» познайомився з військовозобов’язаним під час лікування зубів. Чоловік розповів, що планує переїхати з Харкова до Хмельницького, та поцікавився процедурою постановки на військовий облік і можливістю звільнення від служби.

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Стоматолог звернувся до знайомої, яка працювала спеціалісткою мобілізаційного відділу одного з підрозділів ТЦК. Вони домовилися за гроші посприяти військовозобов’язаному в отриманні необхідного висновку ВЛК.

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2 лютого стоматолог запропонував допомогти чоловікові за 10 тис. доларів винагороди. Під час наступної зустрічі 20 лютого він повторив свою пропозицію. На той момент військовозобов’язаний діяв під контролем правоохоронців.

За даними слідства, посадовиця ТЦК пізніше повідомила чоловіку, що йому потрібно пройти електрокардіограму та отримати відповідну медичну довідку. Також вона попередила, що для оформлення документів знадобиться певний час.

Довести задум до кінця обвинувачені не змогли, оскільки їх викрили правоохоронці. Вони повністю визнали свою провину й розповіли, що мали заробити зі схеми по 500 доларів кожен. Решта суми призначалася іншим посадовцям. Суд врахував, що обвинувачені розкаялися, мають групи інвалідності та перерахували гроші на ЗСУ.

Суддя Олег Антонюк визнав стоматолога та працівницю ТЦК винними за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (незакінчений замах на одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою) й призначив обом по 68 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.