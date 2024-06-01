Студент за 5500 євро продав фіктивні документи для виїзду за кордон

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок 21-річному студенту Іллі Середюку, який за 5500 євро організував незаконне переправлення військовозобов’язаного за кордон. Хлопцеві присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, у липні 2023 року уродженець Івано-Франківська, студент одного з вишів Ілля Середюк разом із наразі невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, обіцяв допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон, посприявши у виготовленні підроблених документів, що дають право на перетин кордону, а також наданням порад та вказівок.

Свої послуги хлопець оцінив у 5500 євро. Передача грошей відбулася на одній із автозаправок, де хлопець надав замовнику підроблені довідку ВЛК та посвідчення військовозобов’язаного про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, відповідно до якої повністю визнав свою вину.

Суддя Роман Ясиновський визнав Іллю Середюка винним у незаконному переправленні осіб через держкордн (ч. 3 ст. 332 ККУ) та присудив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду хлопця звільнили від основного покарання, призначивши три роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.