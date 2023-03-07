Створення міжнародного трибуналу для російського президента Владіміра Путіна та всього військово-політичного керівництва РФ підтримали 30 країн. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, нещодавно до цієї коаліції приєдналася Греція.

«Я радий повідомити, що країн, які підтримують спецтрибунал для Росії, вже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. У вихідні було 29 країн», – сказав він.

Дмитро Кулеба пояснив, що кожна країна з цього переліку згодна на створення трибуналу, який судитиме російське військове керівництво за війну в Україні.

«У міжнародному праві є трійка, яка користується повним імунітетом від будь-якого переслідування. Це президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Наша мета – розв'язати це питання імунітетів», – додав очільник МЗС.

Нагадаємо, перше засідання коаліції зі створення спецтрибуналу для РФ відбулося 26 січня. В ньому взяла участь 21 держава. Друге засідання зі створення спецтрибуналу відбудеться 21-22 березня в Страсбурзі.