Максима Микитася підозрюють у викраденні людини

Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права на внесення застави на два місяці екс-президентові державної корпорації «Укрбуд» Максиму Микитасю.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне рішення 31 грудня о 22:22 ухвалила суддя Наталія Аббасова.

«Клопотання слідчого задовольнити. Застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича 1980 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави», – оголосила суддя. Микитась перебуватиме під арештом до 27 лютого.

Рішення Шевченківського суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Після оголошення рішення Максима Микитася арештували у залі суду.

Раніше слідча суддя задовольнила клопотання прокурора про примусовий привід Микитася, оскільки він не з'явився на судове засідання.

Микитася підозрюють у викраденні юриста компанії, яка надавала йому юридичні послуги Олега Мірошниченка. За даними слідства, Микитась змусив Мірошниченка написати боргову розписку 800 тис. доларів.

«8 грудня у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і замовника злочин. Ним виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який наразі знаходиться під вартою за скоєння вбивства», – повідомила 29 грудня прес-служба МВС, не називаючи прізвища підозрюваного. Згодом слідство публічно визнало, що підозрюваним у викраденні юриста є саме Максим Микитась.

Хто такий Максим Микитась

Екс-президента компанії «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.

Все почалося у 2000-х роках, коли Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник «Укрбуд Девелопмент» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

Однак у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який той же «Укрбуд Девелопмент» зводив на околиці Києва, біля станції метро «Червоний хутір».