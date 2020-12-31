Суд арештував Максима Микитася без права внесення застави
Підозрюваного у викраденні людини Максима Микитася арештували просто у залі суду
Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права на внесення застави на два місяці екс-президентові державної корпорації «Укрбуд» Максиму Микитасю.
Як повідомляє Укрінформ, відповідне рішення 31 грудня о 22:22 ухвалила суддя Наталія Аббасова.
«Клопотання слідчого задовольнити. Застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича 1980 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави», – оголосила суддя. Микитась перебуватиме під арештом до 27 лютого.
Рішення Шевченківського суду може бути оскаржене в апеляційній інстанції.
Після оголошення рішення Максима Микитася арештували у залі суду.
Раніше слідча суддя задовольнила клопотання прокурора про примусовий привід Микитася, оскільки він не з'явився на судове засідання.
Микитася підозрюють у викраденні юриста компанії, яка надавала йому юридичні послуги Олега Мірошниченка. За даними слідства, Микитась змусив Мірошниченка написати боргову розписку 800 тис. доларів.
«8 грудня у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і замовника злочин. Ним виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який наразі знаходиться під вартою за скоєння вбивства», – повідомила 29 грудня прес-служба МВС, не називаючи прізвища підозрюваного. Згодом слідство публічно визнало, що підозрюваним у викраденні юриста є саме Максим Микитась.
Хто такий Максим Микитась
Екс-президента компанії «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн.
Все почалося у 2000-х роках, коли Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник «Укрбуд Девелопмент» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.
В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
Однак у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який той же «Укрбуд Девелопмент» зводив на околиці Києва, біля станції метро «Червоний хутір».
1 грудня НАБУ повідомила про підозри екс-нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерту у цій же справі. 2 грудня стало відомо, що він відшкодував державі 50 млн грн.
Також Микитася підозрюють у відмиванні 200 млн грн. Правоохоронці підозрюють, що Микитась з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів в розмірі понад 200 млн грн, отриманих незаконним шляхом, здійснив підробку документів, а саме договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав. Громадяни, які придбали активи у Микитася, померли у 2015 і 2016 роках.