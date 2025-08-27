Василь Мицканюк очолює Верховинську громаду з 2015 року

Івано-Франківський міський суд ухвалив арештував майно голови Верховинської селищної ради Василя Мицканюка та місцевого депутата Василя Дроняка, яких затримали на отриманні 8 тис. доларів хабаря. Також до 5 жовтня суд відсторонив Василя Мицканюка від посади. Про це повідомив сайт «Курс» із посиланням на ухвали суду.

Як інформував ZAXID.NET, Василя Мицканюка та Василя Дроняка затримали на хабарі на початку серпня. За версією слідства, селищний голова разом із депутатом вимагали 8 тис. доларів від бізнесмена за укладання договору оренди земельної ділянки та дозволу на встановлення на ній невеличкого магазину.

Посадовці знали, що на час дії воєнного стану на цій ділянці заборонене розміщення будь-яких споруд, однак вони посприяли, аби на сесії затвердили документи, на розробку яких нібито видавали дозвіл. Після цього, з підприємцем планували укласти договір суборенди, що дозволило б обійти заборону.

При цьому, голова селищної ради не повідомив раду та членів виконавчого комітету про неможливість ухвалення відповідних рішень, а навпаки запевнив про відсутність будь-яких застережень.

Голову і депутата Верховинської селищної ради затримали під час отримання другої частини хабаря. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Суд обрав їм запобіжний захід – СІЗО з можливістю внесення застави – по 336 108 грн кожному.

Окремою ухвалою суд відсторонив Василя Мицканюка від посади голови Верховинської селищної ради до 5 жовтня 2025 року. Також суд арештував майна підозрюваних. Ідеться про дві земельні ділянки Василя Мицканюка та житловий будинок з магазином Василя Дроняка.

Також суд наклав арешт на автомобіль Honda Accord, в якому перебували підозрювані під час затримання. В судових ухвалах зазначено, що авто арештували як речовий доказ. Він не належить ні Мицканюку, ні Дроняку.