Юрій Коваль безпідставно зменшив вартість оренди комунальної землі

Правоохоронці викрили голову Яблунівської селищної ради Юрія Коваля у зловживанні службовим становищем. За безпідставне зменшення вартості оренди комунальної землі, посадовцеві загрожує до 3 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 7 серпня, у 2022 році селищна рада провела два відкриті аукціони з продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення. Відповідно до результатів торгів, переможець мав щорічно сплачувати орендну плату в розмірі 58 тис. грн та 105 тис. грн.

«Однак посадовець, усупереч затвердженим результатам та вимогам земельного законодавства, уклав із переможцем договори, в яких безпідставно зменшив розмір орендної плати до 6,9 тис. грн та 12,6 тис. грн. Внаслідок його дій місцевий бюджет недоотримав понад 346 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про схему з земельними ділянками у селі Люча Яблунівської селищної ради, яку очолює Юрій Коваль.

Посадовцеві оголосили підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 3 років ув’язнення.

Нагадаємо, 6 серпня підозру оголосили також голові Верховинської селищної ради Василю Мицканюку, який разом із депутатом цієї ж ради вимагали 8 тис. доларів хабаря від бізнесмена за укладання договору оренди земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності та дозвіл на встановлення на ній магазину.