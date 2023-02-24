За кошти підприємств росіянин підтримував армію окупантів

Суд арештував майно російських підприємств на Чернігівщині вартістю понад 1 млрд грн. За інформацією прокуратури, підприємства співпрацювали з Росією та Білоруссю, а частина прибутків перераховувалась на російські рахунки.

Про арешт російських підприємств повідомили в прес-службі прокуратури у п'ятницю, 24 лютого. За даними Офіса Генпрокурора, власником підприємств був росіянин, який займався постачанням тканин до Росії та Білорусі. «Протягом 2021-2022 років приватні товариства, засновником яких був представник країни-агресора, купували волокна у Білорусі.Вони також займалися постачанням тканин російським та білоруським організаціям і підприємствам. При цьому громадянин РФ володіє та контролює господарську діяльність групи компаній, яка виконує російські державні контракти з постачання військового одягу і спорядження російської армії та її силових відомств», – повідомили в прес-службі Офіса Генпрокурора.

За розслідуванням СБУ, частину прибутків з виробництва на Чернігівщині росіянин перераховував на російські рахунки та використовував для постачання форми російським військовим. Бізнесмену оголосили підозру за фінансування війни (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Арештовані підприємства готують до передачі в управління АРМА.