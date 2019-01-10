Суд над полоненими українськими моряками розпочнеться не раніше ніж через рік, – адвокат

Суд у справі українських моряків, яких захопила в полон Росія у Керченській протоці, розпочнеться не раніше ніж за рік. Про це 10 січня розповів адвокат Ілля Новіков телеканалу «Прямий».

«Сам суд, якщо він буде, відбудеться не раніше, ніж через рік. Найшвидше - через півроку, але це нереалістично. Тому дуже важливо до цього суду не довести», - заявив адвокат.

За його словами, ці засідання взагалі не варто розглядати, як «суд у справі моряків», оскільки такі «суди» мають уже підготовлений вирок і мають виключно формальний вигляд.

Російські військові атакували і захопили три українські кораблі в окупованій ними Керченській протоці в неділю, 25 листопада, коли вони направлялися з Одеси в Маріуполь. Після чого, 27 листопада російський суд заарештував усіх українських моряків.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону). Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити. Загалом на бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебувало 24 українські моряки.