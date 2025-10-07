ДП «Червона зірка» є правонаступником однойменного радгосп-заводу поблизу Ужгорода

Західний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні позову Середнянської селищної ради, яка через борги вимагала припинити право користування землею ДП «Червона зірка», площею понад 4,4 тис. га.

Як повідомили в Офісі генпрокурора 7 жовтня, позов селищної ради створював ризики незаконного переведення державних земель у комунальну власність.

«Середнянська селищна рада на Ужгородщині звернулася до суду з вимогою припинити право постійного користування держпідприємства земельною ділянкою, посилаючись на наявність податкового боргу та призупинення його діяльності. У суді доведено безпідставність таких вимог», – зазначили правоохоронці.

Західний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову селищної ради.

Зазначимо, державне підприємство «Червона зірка» є правонаступником однойменного радгосп-заводу поблизу Ужгорода. У 2014 році керівник ДП Роман Андрусь розповідав, що на заводі зрізано увесь метал, розібрано зерносклад, сіносховище, телятники та пилораму, а землі поросли бур’яном та чагарниками. Тоді ж депутати Закарпатської облради просили уряд включити «Червону зірку» до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. За інформацією Youcontrol, наразі державне підприємство в стані припинення.