Суд у Києві обрав запобіжні заходи для учасників стрілянини між ГУР та СБУ

У п’ятницю, 4 вересня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи командиру загону Головного управління розвідки Сергію Іванову та співробітнику Служби безпеки України Назару Верхолі у справі про стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, що сталася в Києві 2 вересня. Про це повідомили «Радіо Свобода» та «Суспільне».

Спочатку суд обирав запобіжний захід для Сергія Іванова. Засідання проходило у закритому режимі на прохання прокурора, хоча адвокат ГУРівця наполягав на відкритому форматі.

Прокурор просив взяти Іванова під варту. Натомість суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також підозрюваному заборонили спілкуватися зі свідками та зобов’язали здати паспорти. Поручителем Іванова став командир його військової частини Заур Малакшенідзе.

В Офісі генпрокурора повідомляли, що Сергію Іванову інкримінують посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає від дев’яти до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Потім Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід співробітнику СБУ Назару Верхолі. Його підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень. Як повідомляє «Суспільне», прокуратура клопотала про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 1 млн грн. Проте суд обрав для спецслужбіста запобіжний захід у вигляді особистої поруки керівника департаменту контррозвідки СБУ.

Стрілянина між СБУ та ГУР у Києві

Стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася в ніч на 2 вересня на вулиці Юрія Шумського у Києві. Збройний конфлікт відбувся на тлі заяви розвідки про викрадення заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова.

Наступного дня, 3 вересня, СБУ заявила про викриття Степана Каплунова на підготовці замаху на лідера російського опозиційного руху. Спецслужба стверджує, що заступник командира РДК діяв за вказівкою ФСБ. Своєю чергою, Степан Каплунов звинуватив СБУ у своєму викраденні. Він також заявив, що протягом перших трьох діб з ним «працював» особисто очільник СБУ – генерал-майор Олександр Поклад. Також Каплунов заявив, що СБУ хоче дискредитувати Кирила Буданова та заступника командира спецпідрозділу «Тимура» Дмитра Іванова, звинувативши їх у співпраці з російською спецслужбою. Цього ж дня ДБР оголосило підозри бійцю Головного управління розвідки та співробітнику СБУ. Окремо слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення Каплунова.

На інцидент відреагував Володимир Зеленський, зазначивши, що обидві структури мають понести відповідальність. Президент анонсував звільнення заступників керівників СБУ та ГУР, а також уже звільнив Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.